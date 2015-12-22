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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

برج الثور على الصعيد المهنى:


>أنت الآن فى نقطة منخفضة نوعًا ما فى ما يتعلق بحياتك المهنية، ورغم محاولاتك لتصحيح الوضع ودفعه نحو الأمام إلا إنك لا تجنى سوى المتاعب. ربما عليك أن تتخلى عن المحاولات الآن وتحظى باستراحة محارب حتى تستعيد طاقتك وتركيزك وتستعيد مكانتك فى عملك فى القريب العاجل.

على الصعيد العاطفى:


>كن حذرًا فى التعامل مع المسائل الحساسة فى حياتك العاطفية، حاول أن تفوت التفاصيل غير المهمة وتجنب أن تخلق مشاجرة لا داعى لها اليوم. حاول أن تستعين بنصائح الأصدقاء ليعطوك وجهة نظر أخرى فى المواضيع الخلافية، ولا تفوت الفرصة لسماع بعض النصائح الحسنة عن علاقتك.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>ستشعر بتحسن على الصعيد الصحى اليوم، وستكون حريصا على الخروج والتمتع ببعض الهواء النقى والاستمتاع بوجبة صحية تحبها وسيرتفع مستوى طاقتك وحماسك لأقصى درجة فحاول أن تحافظ على هذا الوضع.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>الشخص الذى تراه صديقًا جيدًا لا يشترط أن يجعلك تشعر بأنك فى حالة جيدة، فى بعض الأحيان الأصدقاء الذين تحبهم لا يجعلونك تشعر بأنك بخير، وإذا كنت تؤنب نفسك لأنك تخشى أن تؤذى مشاعرهم أو تشعر بأنهم لا يجعلونك أفضل فيجب أن تهون عليك وتمنح نفسك ما تستحقه.

 

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مصر 365

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