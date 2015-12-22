أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>احتفظ بورقة وقلم إلى جانبك فى كل وقت، وفكر بشأن مستقبلك فى عالم العمل لأن هذا سيأتى بنتائج لن تتوقعها. حافظ على أذنيك وعينيك مفتوحة فالحل الذى تبحث عنه قد يكون قريبًا وبسيطًا أكثر مما تتخيل.

على الصعيد العاطفى:


>حتى لو كنت ملتزمًا بهدف محدد جدًا فى مستقبل حياتك العاطفية وعلاقتك الحالية، قد يفضل أن تركز أكثر على اللحظة الراهنة. اسمح لنفسك بتخفيف قبضتك عن القواعد الصارمة التى وضعتها للعلاقة وتعامل ببعض العفوية لتكتشف أشياء كثيرة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>ابتعد عن الأطعمة الخفيفة التى ترفع الكوليسترول فى الدم، واعتمد أكثر على الفاكهة الطازجة لأن هذا هو يوم التركيز على الصحة الجيدة. تركيزك على التحول نحو نمط الحياة الصحية سيساعدك على تطوير عادات الأكل الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يجب أن تصبح أنانيًا بعض الشىء، تحتاج لوضع نفسك ومصلحتك أولاً قبل احتياجات الآخرين وأولوياتهم، فقد حان الوقت لاستعادة الاهتمام بنفسك على قائمة أولوياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى