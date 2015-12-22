برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>احتفظ بورقة وقلم إلى جانبك فى كل وقت، وفكر بشأن مستقبلك فى عالم العمل لأن هذا سيأتى بنتائج لن تتوقعها. حافظ على أذنيك وعينيك مفتوحة فالحل الذى تبحث عنه قد يكون قريبًا وبسيطًا أكثر مما تتخيل. على الصعيد العاطفى:

>حتى لو كنت ملتزمًا بهدف محدد جدًا فى مستقبل حياتك العاطفية وعلاقتك الحالية، قد يفضل أن تركز أكثر على اللحظة الراهنة. اسمح لنفسك بتخفيف قبضتك عن القواعد الصارمة التى وضعتها للعلاقة وتعامل ببعض العفوية لتكتشف أشياء كثيرة. برج الحمل على الصعيد الصحى:

>ابتعد عن الأطعمة الخفيفة التى ترفع الكوليسترول فى الدم، واعتمد أكثر على الفاكهة الطازجة لأن هذا هو يوم التركيز على الصحة الجيدة. تركيزك على التحول نحو نمط الحياة الصحية سيساعدك على تطوير عادات الأكل الإيجابية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يجب أن تصبح أنانيًا بعض الشىء، تحتاج لوضع نفسك ومصلحتك أولاً قبل احتياجات الآخرين وأولوياتهم، فقد حان الوقت لاستعادة الاهتمام بنفسك على قائمة أولوياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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