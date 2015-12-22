برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لا تأخذ خطوة كبيرة فى حياتك المهنية قبل أن تأخذ بعض الوقت لتنظر إلى الوراء وتفكر فى المكان الذى كنت فيه وما قمت به. راجع الأخطاء التى قمت بها حتى لا تكررها مرة أخرى لأنه كلما أصبحت أكبر كلما أصبح الخطأ أسوأ وأكثر تأثيرًا.>على الرغم من أن جدولك الزمنى مشحون للغاية اليوم فإنك تريد أن تجد الوقت للاستمتاع مع حبيبك بلحظات رومانسية تمنحك الطاقة وشحنة جيدة من الإيجابية والسعادة تعينك على الظروف المقبلة فى علاقة حبك.>تشعر بالصحة والعافية اليوم بسبب تركيزك على عادات الأكل الصحية فى الآونة الأخيرة، لكن لن يمكنك أن تحقق أهدافك فى ما يتعلق بزيادة الوزن دون حمية متوازنة وبرنامج جديد للياقة البدنية.>إنه يوم عظيم لإعادة اكتشاف جزء قديم من حياتك، ابحث فى صورك القديمة وأقراصك المدمجة وبطاقات المعايدة التى تحتفظ بها منذ سنوات ستشعر كم تتغير الأمور وقد تعيد التواصل مع صديق قديم أو تعثر على واحدة من الروايات المفضلة لديك.