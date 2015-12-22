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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 23/12/2015

على الصعيد المهنى:


>لا تأخذ خطوة كبيرة فى حياتك المهنية قبل أن تأخذ بعض الوقت لتنظر إلى الوراء وتفكر فى المكان الذى كنت فيه وما قمت به. راجع الأخطاء التى قمت بها حتى لا تكررها مرة أخرى لأنه كلما أصبحت أكبر كلما أصبح الخطأ أسوأ وأكثر تأثيرًا.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من أن جدولك الزمنى مشحون للغاية اليوم فإنك تريد أن تجد الوقت للاستمتاع مع حبيبك بلحظات رومانسية تمنحك الطاقة وشحنة جيدة من الإيجابية والسعادة تعينك على الظروف المقبلة فى علاقة حبك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>تشعر بالصحة والعافية اليوم بسبب تركيزك على عادات الأكل الصحية فى الآونة الأخيرة، لكن لن يمكنك أن تحقق أهدافك فى ما يتعلق بزيادة الوزن دون حمية متوازنة وبرنامج جديد للياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>إنه يوم عظيم لإعادة اكتشاف جزء قديم من حياتك، ابحث فى صورك القديمة وأقراصك المدمجة وبطاقات المعايدة التى تحتفظ بها منذ سنوات ستشعر كم تتغير الأمور وقد تعيد التواصل مع صديق قديم أو تعثر على واحدة من الروايات المفضلة لديك.

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مصر 365

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