نائب رئيس البرلمان السودانى: نأمل إقرار وثيقة حقوق المرأة العربية

طالبت الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان السودانى والمستشارة القانونية لرئيس السودان سابقاً أن يمضى اتحاد المرأة العربية المتخصصة فى إقرار وثيقة حقوق المرأة العربية التى تبناها البرلمان العربى والتى ذهبت الآن إلى جامعة الدول العربية، حتى تصير وثيقة واتفاقية تصدق عليها الدول العربية لأنها تضمنت حقوق للمرأة، أكثر مما تضمنته اتفاقية حقوق المرأة سيداو، لأنها قائمة على مراعاة حقوق المرأة فى كافة الأديان السماوية التى أقرت بها.

وقالت سليمان فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن المرأة السودانية حصلت على مكانتها وحقوقها منذ الخمسينيات فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولت الوزارات غير النمطية كوزيرة للشئون الهندسية بالإضافة إلى مشاركتها فى لجان الحوار الست وتمثيلها بالبرلمانات السودانية بنسبة 30 %.

>