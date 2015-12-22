نقابة الأطباء السورية تفصل أطباء سوريين لبيعهم أطفالا حديثى الولادة فى لبنان

>فصلت نقابة الاطباء فى سوريا ثلاثة اطباء لتورطهم فى بيع اطفال حديثى الولادة فى لبنان، وفق ما اوضح نقيب الاطباء عبد القادر حسن لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال حسن "تم شطب ثلاثة اطباء من قيود النقابة فى دمشق ومنعوا من ممارسة الطب بعد التحقق من تورطهم فى بيع اطفال حديثى الولادة فى لبنان" مضيفا ان الاطباء هم "طبيب نسائى وطبيب اطفال وطبيب عام".

واوضح أن "الأطباء المفصولين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين لتوليد نساء حوامل فى لبنان بغرض بيع الاطفال الحديثى الولادة فى لبنان ولقاء مبالغ مالية كبيرة".

وفى تقرير نشرته صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطات الثلاثاء، اعرب نقيب الاطباء عن تخوفه من انتشار ظاهرة بيع الاطفال حديثى الولادة فى المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام "لعدم وجود الرقابة الحقيقية على اعمالهم".

واوضح فى الوقت ذاته ان "مثل هذه الحالات قليلة فى المناطق التى تسيطر عليها الدولة إلا أن هذا لا يعنى عدم وقوعها فى بعض الأحيان".

وانخفضت نسبة الولادات فى سوريا بنسبة ستين فى المئة منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات جراء الهجرة وعزوف الشباب عن الزواج فى ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة، بحسب مصادر طبية.