النيابة تتحفظ على أموال رضوى جلال صاحبة "مليكة" لملابس المحجبات

قال مصدر قضائى، إن نيابة الشئون المالية والتجارية، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال رضوى جلال، صاحبة شركات "مليكة" لملابس المحجبات، وإداراج اسمها على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، لاتهامها بالنصب على المودعين لديها.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن نيابة الشئون المالية والتجارية، اتخذت إجراءات بمخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة، والجهات الأمنية المختصة، لتعقب رضوى جلال، بعدما أشيع عن هروبها خارج البلاد بأموال المودعين.

وتواصل نيابة الشؤون المالية والتجارية، بمواصلة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد صاحبة شركات "مليكة"، التى تتهمها بالنصب على المواطنين بعد جمع أموالهم بزعم استثمارها فى شركات "مليكة".