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رفض دعوى الفنانة نجلا التونسية لإلغاء قرار منعها من دخول مصر

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رفض دعوى الفنانة نجلا التونسية لإلغاء قرار منعها من دخول مصر رفض دعوى الفنانة نجلا التونسية لإلغاء قرار منعها من دخول مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الفنانة نجلا التونسية، والتى تطالب بإلغاء إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضى المصرية .

واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت فى عريضة دعواها أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015، إلا أنها منعت من دخول الأراضى المصرية، وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى.

وقالت فى صحيفة الدعوى، إنها كانت تتردد على بصفة دائمة، وكان ذلك نابعًا من حبها لمصر باعتبارها تونسية الجنسية ودخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية، وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد.

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مصر 365

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