ضبط عاطل بحوزته 11 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالداخلة

تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، من ضبط عاطل وبحوزته 11 قطعة بنية اللون يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، حيث اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار فيها، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 1899 قسم شرطة الداخلة لعام 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد ضبط "كريم ، م" 20 عامًا، عاطل مقيم بموط بمركز الداخلة وبحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش تزن 150 جرامًا، وذلك بعد ورود معلومات سرية تفيد مزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار فيها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وأحيل إلى النيابة العامة.