شاهد بـ أحداث الدفاع الجوى:لم أكن معين خدمة أثناء المباراة ودورى ضبط المتهمين

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج. وقبل سماع الشهود استمعت المحكمة إلى طلبات المدعى بالحق المدنى عن المتوفى محمد عبد الفتاح والذى طالب بالادعاء مدنيا بمبلغ 30 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات بسام على ضابط شرطة والذى قال بعد حلف اليمين إنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وأضاف أنه لم يكن معين خدمة فى أحداث الدفاع الجوى، مشيرا إلى أن دوره يتلخص فى ضبط بعض المتهمين، وهما على شعبان، وأحمد على، وعقب ذلك طالب الدفاع من هيئة المحكمة عرض المتهمين على الشاهد، وهنا تدخل العضو الشمال للدائرة موجها كلامه للدفاع قائلا: "برجاء عرض أسئلة موضوعية على الشاهد"، ثم التقط أطراف الحوار رئيس المحكمة ووجه حديثه إلى الشاهد قائلا:" ممكن تتعرف على المتهمين الذين ألقيت القبض عليهم ..؟ "، فرد الشاهد قائلا:"لا مش ممكن أتعرف عليهم لمرور 11 شهرا على الواقعة".

ثم قرأ دفاع المتهم على شعبان جزءا من أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة عن كيفية إلقاء القبض على المتهم بالقرب من ترعة المريوطية، فرد الشاهد قائلا:" متمسك بأقوالى فى تحقيقات النيابة"، وعقب ذلك كرر الدفاع سؤالا آخر على المتهم قائلا:" فى محضر الضبط أكدت أنك ألقيت القبض على المتهم أحمد على رقم 12 يوم 26 فبراير الماضى فى حين أن شقيقه أكد فى بلاغ موجه للنائب العام أن شقيقه ألقى القبض عليه فى يوم 24 فبراير"، فرد الشاهد قائلا:" متمسك بأقوالى فى تحقيقات النيابة العامة".

وفيما طرح دفاع المتهم سؤالا آخر على الشاهد قائلا:" قلت فى تحقيقات النيابة أن المتهم تلقى مبالغ مالية من خاله للاشتراك فى الأحداث فى حين أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن المتهم ليس له دور فى الأحداث إلا حضور المباراة مع خاله"، فرد الشاهد :"متمسك بأقوالى فى تحقيقات النيابة".

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.



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