"فيس بوك" يساعد الشرطة فى إعادة طفل معاق متغيب لأحضان أسرته

نجحت شرطة النقل والمواصلات فى إعادة طفل معاق إلى أسرته، بعد نشر صورة على "فيس بوك".

تلقت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة دار السلام بلاغا من مواطن بعثوره على طفل يبلغ من العمر حوالى 8 سنوات يرتدى تيشيرت وبنطال جينز أزرق اللون بداخل قطار المترو المتجه إلى المرج بمحطة دار السلام لمترو الأنفاق، وتبين أن الطفل معاق ذهنيا وغير مدرك للمكان والزمان ولم يتمكن من وصف أو شرح طريقة للتواصل مع أهله .

ناقش الضباط، الطفل لمحاولة التعرف عليه أو أسرته، إلا أنه لم يستطيع الإدلاء بأية معلومات نظرا لظروفه الصحية، وتحرر المحضر رقم 25/49 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق .

ونشر ضباط قسم أول شرطة مترو الأنفاق صورة الطفل المعثور عليه على مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة منهم للوصول لأسرته .

وتوجه والد الطفل "مصطفى.ا" 45 سنة مندوب مبيعات بأحدى الشركات الى رجال الشرطة فور نشر صورة ابنه، واستلمه مؤكدا انه نجله ويدعى "زياد" ويبلغ من العمر 13 عاما ومعاق ذهنيا وانه تغيب عن المنزل منذ يوم 19 الجارى وحرر محضر بغيابه برقم 1408 سنة 2015 بقسم شرطة بولاق الدكرور وتعرف على مكان تواجده بقسم أول شرطة مترو الأنفاق من خلال صورته المنشوره على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك)، التى قام بنشرها ضباط قسم أول شرطة مترو الأنفاق وقد قدم شهادة ميلاد الطفل وصورة حديثه لنجله.

تم تسليم الطفل لوالده الذى قدم الشكر البالغ لرجال الشرطة بمترو الأنفاق بصفة خاصة ولوزارة الداخلية بصفه عامة لما تم بذله من جهود طيبة للتوصل لمكان تواجد نجله وحسن التعامل معه.

وتحرر عن المحضر رقم 32/75 أحوال قسم شرطة اول مترو الأنفاق، إلحاقا للمحضر رقم 16168 سنة 2015 إدارى قسم حلوان .