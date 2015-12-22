تراباتوني: تعاقد بايرن ميونيخ مع أنشيلوتي أمر رائع

(إفي) وصف الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني المدير الفني الأسبق لنادي بايرن ميونيخ الألماني اتفاق مواطنه كارلو أنشيلوتي مع النادي البافاري لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في تدريب الفريق بأنه أمر "رائع".

وقال تراباتوني في مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة (بيلد) الألمانية "قبل كل شيء أود تهنئة أصدقائي أولي هوينيس وفرانز بيكنباور وكارل هاينز رومينيجه على هذا القرار الرائع. يسعدني حقا أن كارلو سيتولى قريبا تدريب بايرن".

وأضاف "الأمر يتعلق بمدرب يتمتع بخبرة هائلة، واسألوا نجوما كبارا مثل (كريستيانو) رونالدو، لن تجدوا أحدا يتحدث بشكل سيئ عن كارلو".

وقلل تراباتوني من أهمية عدم تحدث أنشيلوتي بالألمانية وأكد أن الأمر يتعلق بشخص ذكي للغاية يتحدث بالفعل عدة لغات وسيتعلم قريبا لغة أخرى.

وقال معلقا على عائق اللغة "كارلو ذكي جدا. لا أري أي مشكلة في ذلك.. فضلا عن الإيطالية، هو يتحدث الإسبانية والفرنسية وسيتعلم بسرعة الألمانية".

ويرى تراباتوني أن نجاحات أنشيلوتي التي تتجسد على وجه الخصوص في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات -اثنتان مع ميلان وواحدة مع ريال مدريد- لم تتحقق بالصدفة.

وقال "أنشيلوتي سيحصد أيضا ألقابا مع بايرن، إنني مقتنع بذلك. بايرن لديه أفضل فريق في الدوري الألماني وأحد أفضل الفرق في أوروبا، ولا يزال لديه القدرة على التطور".

ولم يرغب تراباتوني في الرد على سؤال مفاده إذا كان يرى أنشيلوتي مدربا أفضل من جوارديولا: "لا أحب هذه المقارنات. بيب مدرب رائع يبحث الآن عن تحد جديد. بايرن في وضع مريح للغاية: لديهم الآن مدرب استثنائي سيخلفه في الصيف آخر محنك".

وتمتع تراباتوني بشعبية طاغية في بايرن رغم تحقيقه نجاحات أقل من الألمانيين أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس.

وتحول أحد مؤتمراته الصحفية، علق فيه على انتقادات معلنة من جانب بعض اللاعبين لخططه في اللعب، إلى حدث ملحمي في تاريخ النادي البافاري، حتى أنه تم تأليف أغنية تقوم على تصريحاته فيه.