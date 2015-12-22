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مرتضى يجتمع برئيس الاتحاد السكندري للتفاوض حول رمزي خالد ومصير أوباما

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مرتضى يجتمع برئيس الاتحاد السكندري للتفاوض حول رمزي خالد ومصير أوباما مرتضى يجتمع برئيس الاتحاد السكندري للتفاوض حول رمزي خالد ومصير أوباما

يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم بنظيره في الاتحاد السكندري محمود مشالي من أجل التفاوض على ضم ظهير الفريق السكندري رمزي خالد.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك ينوي التعاقد مع ثامسانكا جابوزا لاعب أورلاندو بايرتس وباسم عبد العزيز ظهير أيسر المقاصة ورمزي خالد ظهير أيمن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية (طالع التفاصيل)

كما قال مرتضى إنه أتمم الاتفاق مع سموحة على ضم أيمن أشرف من سموحة في نهاية الموسم (طالع التفاصيل)

وفي مقابل انتقال خالد للزمالك، سيتم تجديد إعارة يوسف أوباما من النادي الأبيض للاتحاد أو بيعه نهائيا.

ويملك الزمالك حازم إمام كظهير أيمن فيما يتناوب أحمد توفيق وعمر جابر على نفس المركز في غياب قائد الزمالك.

ويبلغ خالد 24 عاما.

ويقدم الاتحاد موسما رائعا إذ يحتل المركز الرابع بـ16 نقطة.

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