استمرار تغريم باكيتا.. وإيقاف مدرب الإسماعيلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري.

ولم يخضر باكيتا المؤتمر الصحفي عقب الخسارة 3-2 من الجيش في الجولة التاسعة من الدوري، امتثالا لقرار مجلس إدارة الزمالك بمقاطعة وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة قد غرمت المدرب البرازيلي لنفس السبب عقب الفوز على حرس الحدود 2-0 في الجولة السابقة.

كما قررت اللجنة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي 4 مباريات لما بدر منه من سلوك غير رياضي - حسب ما جاء ببيان اللجنة - بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجيت.

وخسر الإسماعيلي بهدف من بتروجيت.

وتغريم نادي الاتحاد السكندري 10 آلاف جنيه لتأخر فريقه في النزول للملعب في مباراته أمام غزل المحلة، ولنفس السبب تغريم نادي وادي دجلة 10 آلاف جنيه بعد مباراته أمام سموحة.

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