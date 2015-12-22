وزير الدفاع التركى: باقون فى معسكر "بعشيقة" بالموصل

أعلن وزير الدفاع التركى عصمت يلماز- فى تصريحات الثلاثاء، استمرار بقاء الطاقم التدريبى فى معسكر "بعشيقة" بشمالى مدينة "الموصل" بالعراق، بحسب محطة سى. إن.إن.تورك.

وأوضحت المحطة الإخبارية أن تصريحات يلماز تأتى فى الوقت الذى أكدت فيه الصحف المحلية الصادرة الثلاثاء، ووسائل الإعلام أن القوات التركية ستنسحب اليوم أو غدا الأربعاء على شكل مجاميع وسيبقى عدد قليل هناك حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى فى أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس التركى رجب طيب أردوغان والذى طالبت فيه واشنطن أنقرة بسحب القوات التركية من الموصل.

يشار إلى أن توترات شابت العلاقات السياسية بين أنقرة وبغداد إثر دخول قوات تركية إلى شمالى العراق دون علم الحكومة المركزية العراقية، الأمر الذى دفع بغداد لرفع شكوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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