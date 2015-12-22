تأجيل محاكمة أحمد عز في «حديد الدخلية» لجلسة 19 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي فضلي إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إداريًا، لجلسة 19 يناير القادم.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة الغد 23 ديسمبر، لندب خبير من المحكمة الاقتصادية، في اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية.

وسبق وقضت محكمة النقض، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.