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القضاء الإدارى يقبل تنازل خديجة الجمال عن دعوى رفع اسمها من الممنوعين من السفر

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القضاء الإدارى يقبل تنازل خديجة الجمال عن دعوى رفع اسمها من الممنوعين من السفر القضاء الإدارى يقبل تنازل خديجة الجمال عن دعوى رفع اسمها من الممنوعين من السفر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بترك الخصومة فى الدعويين المقامتين من فريد الديب المحامى، والتى يطالب فيهما برفع اسم خديجة الجمال زوجة "جمال مبارك" من قوائم الممنوعين من السفر.

واختصمت الدعويين وزيرى العدل والداخلية بصفتهما، وحملتا رقمى 6650 لسنة 68 و 6470 لسنة 67 قضائية.

وجاء بالدعويين أن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسم خديجة على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع، ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها.

وذكرت الدعويان أن قرار منع خديجة من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع والدستور والذى أكد على حرية المواطن فى التنقل والسفر.
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