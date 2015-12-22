صندوق تحيا مصر: علاج مليون مواطن من فيروس سى ضمن مبادرة السيسى

أكد محمد العشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، أن الصندوق يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج مليون موطن، إضافة إلى علاج المواطنين من فيرس سى.

وأضاف محمد العشماوى خلال احتفالية مؤسسة "مصر الخير" وصندوق "تحيا مصر" لفك كرب 2000 غارم وغرامة من خلال سداد مديونياتهم وخروجهم من السجون، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومحمد عثمان أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التضامن ممثلا عن الوزيرة، والإعلامى محمد العقبى والدكتورة راندا رزق عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية برئاسة الجمهورية أن الصندوق بعمل من منطلق التكامل والمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية مع تقديم الخبرات والدعم المادى للمرضى.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الحكومة تدعم مؤسسات المجتمع المدنى للعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بصرف مساعدات تكافل وكرامة لكبار السن والمعاقين فى المناطق الأكثر فقرا.

وأضافت غادة والى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها محمد عثمان أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن، أنه جار حاليا تسجيل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات نقدية لهم بعد التأكد من شروط الاستحقاق.