أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صندوق تحيا مصر: علاج مليون مواطن من فيروس سى ضمن مبادرة السيسى

Google+ Print
صندوق تحيا مصر: علاج مليون مواطن من فيروس سى ضمن مبادرة السيسى صندوق تحيا مصر: علاج مليون مواطن من فيروس سى ضمن مبادرة السيسى
أكد محمد العشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، أن الصندوق يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج مليون موطن، إضافة إلى علاج المواطنين من فيرس سى.

وأضاف محمد العشماوى خلال احتفالية مؤسسة "مصر الخير" وصندوق "تحيا مصر" لفك كرب 2000 غارم وغرامة من خلال سداد مديونياتهم وخروجهم من السجون، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومحمد عثمان أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التضامن ممثلا عن الوزيرة، والإعلامى محمد العقبى والدكتورة راندا رزق عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية برئاسة الجمهورية أن الصندوق بعمل من منطلق التكامل والمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية مع تقديم الخبرات والدعم المادى للمرضى.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن تدعم مؤسسات المجتمع المدنى للعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بصرف مساعدات تكافل وكرامة لكبار السن والمعاقين فى المناطق الأكثر فقرا.

وأضافت غادة والى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها محمد عثمان أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن، أنه جار حاليا تسجيل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات نقدية لهم بعد التأكد من شروط الاستحقاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية