عماد جاد يتراجع عن استقالته من "المصريين الأحرار" بعد اجتماعه بـ"ساويرس"

كشف الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، عن قراره بالعدول عن الاستقالة من حزب المصريين الأحرار، وذلك عقب إجتماع إنتهى منذ قليل، مع المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب.

وأوضح "جاد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": "انضميت للحزب إحترماً وتقديراً لدور المهندس نجيب ساويرس به، وتعرضت لمضايقات داخل الحزب، واتخذت قرار بتجميد العضوية، وأعلنت استقالتى على الهواء، لكن المهندس نجيب وعدنى بشكل قاطع، عدم تكرار تلك الأمور مرة أخرى، وبذلك أعلن عدولى عن الاستقالة".

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