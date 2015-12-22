القضاء العسكري: المشدد 10سنوات لبديع والبلتاجي وحجازي وبراءة 50 متهمًا في «أحداث السويس»

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد 10 سنوات، وغيابيًا بالمؤبد علي 90 آخرين من أنصار الرئيس مرسي، وحضوريًا على 56 متهمًا من ٣ : ٧ سنوات ، وبراءة 50 آخرين في القضية المعروفة غعلاميًا بـ «أحداث السويس»، والمتهمين فيها بارتكاب أعمال إرهابية بالسويس بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التحريض علي العنف وارتكاب أحداث عنيف وشغب بمحافظة السويس وحرق خمس مدرعات للجيش وعدة كنائس وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين والتحريض على القتل والاعتداء على قوات الجيش في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإثارة أعمال العنف وتكدير السلم العام والقتل وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، وتخريب كنائس ومنشآت حكومية وسيارات شرطة و5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث يومي 14 و16 أغسطس عام 2013 بعد فض اعتصامي ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة بتحريض من المتهمين الأوائل لباقي المتهمين في القضية.

وعقب الأحداث والقبض على بعض المتهمين والتحقيق معهم تم إحالتهم للنيابة العسكرية التي انتهت تحقيقاتها بإحالة المتهمين الى المحاكمة العسكرية.