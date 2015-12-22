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بلاغ بإهدار مليون و700 ألف جنيه بمديريات خدمية بالسويس

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بلاغ بإهدار مليون و700 ألف جنيه بمديريات خدمية بالسويس بلاغ بإهدار مليون و700 ألف جنيه بمديريات خدمية بالسويس
حرر مسئولو حى السويس بمحافظة السويس بلاغا تحت رقم "61 " لسنة 2015 ضد مسئولى مديرية الطرق بالمحافظة، بإتلاف بعض الأشياء خلال عمليات الرصف لبعض المناطق بالحى، مما أسفر عن إهدار مليون و700 ألف جنيه.

وأشار البلاغ أن عمليات الرصف بشكل غير صحيح أدى إلى إتلاف بعض أحواض الرخام بشارع الجيش، بجانب إتلاف كابلات إنارة بطول 350 مترا بنفس الشارع، و2 عامود إنارة و12 قاعدة خرسانية بشارع 23 يوليو، وإتلاف سور باركن وسور الحديقة أمام سينما ، وقدرت تلك التلفيات بمبلغ مليون و700 ألف جنيه مصرى.

وطالب المحضر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديرية الطرق، وإقامة دعوى قضائية ضد مدير مديرية الطرق بصفته، بالتسبب فى إهدار المال العام.

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مصر 365

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