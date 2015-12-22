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الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بمسيرة احتفالية فى الإسكندرية اليوم

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الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بمسيرة احتفالية فى الإسكندرية اليوم الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بمسيرة احتفالية فى الإسكندرية اليوم
تحتفل الطرق الصوفية بالإسكندرية بذكرى المولد النبوى الشريف بمسيرة أذكار تبدأ من مسجد سيدى العدوى وحتى المرسى أبو العباس بعد صلاة العصر يحضرها قيادات الطرق الصوفية بالمحافظة.

وقال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الطرق الصوفية تبدأ احتفالاتها اليوم بالمولد النبوى بمسيرة ضخمة لذكر الله وترديد الأذكار وتنتهى بمسجد المرسى أبو العباس.

وأضاف أنه بعد صلاة العشاء تحتفل الطرق الصوفية فى احتفال كبير بمسجد المرسى أبو العباس بابتهالات وأذكار بحضور قيادات الأوقاف بالمحافظة، وتستمر اسبوعاً كاملا داخل السرادق بساحة المسجد للاحتفال مع المواطنين بذكرى المولد النبوى الشريف.

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