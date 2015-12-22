فوائد ماء الورد فى علاج حب الشباب

علاج حب الشباب

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علاج حب الشباب أحد أهم الرغبات التى يلهث وراءها من يعانون من حب الشباب أو آثاره وندباته التى تظل عالقة على سطح البشرة لفترة طويلة من الزمن، وتشوه من جمال ونقاء البشرة، وتحرم صاحبها من التمتع ببشرة صافية نقية، لذا فعلاج حب الشباب هو الغاية التى يسعها إليها كل مرضاه.>الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية أكد خلال حديثه عن طرق علاج حب الشباب، أن بعض الوصفات الطبيعية، والمكونات الموجودة فى كل بيت، من السهل أن تصبح وصفات لعلاج حب الشباب، والتخلص من آثاره على البشرة.

وتابع أخصائى الأمراض الجلدية حديثه مؤكدا على أهمية فوائد ماء الورد لعلاج حب الشباب، وكذلك لتحسين نضارة وحيوية البشرة، فماء الورد الطبيعى عالى الجودة، له خواص كثيرة مفيدة فى عمل مسام البشرة، وتخليصها من الشوائب الغائرة داخل المسام كما يعمل كماسح وقاتل لكل الفطريات والجراثيم والبكتيريا المتكونة على سطح البشرة، كما أن من خصائص ماء الورد أن يحافظ على البشرة مشدودة وغير مترهلة أو منبعجة، كما يساعد على إظهار البشرة بمظهر نضر ونظيف لأن ماء الورد فعال لعلاج حب الشباب وتنظيف الجلد.

ماء الورد لعلاج حب الشباب

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>وأوضح الدكتور أيمن محمد خلال حديثه عن طرق علاج حب الشباب بماء الورد الطبيعي، بأن ماء الورد يمكن إضافته للعديد من الإضافات الطبيعية الأخرى للمساعدة فى علاج حب الشباب، كإضافته إلى بعض من بودرة التلك البيضاء، أو عسل أبيض نقى، أو إلى عصير الليمون المفيد للغاية للبشرة وعلاج حب الشباب الغير ملتهب أو الكامن، ولعلاج حب الشباب والوقاية من تكرار الإصابة به يمكن الاعتماد على استخدام ماء الورد خام دون زيادات. ليغسل الوجه به يوميا ويمسح به بقايا الماكياج، فهو مرطب وفعال قى علاج حب الشباب وآثاره الداكنة التى يتركها على سطح البشرة.