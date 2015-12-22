بالصور.. الشباب والرياضة بقطور تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف

نظمت إدارة الشباب والرياضة بقطور، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريا بمناسبة المولد النبوى الشريف بعنوان "صفات النبى صلى الله عليه وسلم"، بمشاركة النشء والشباب بمراكز الشباب، فى حضور شريف الهطيل مدير عام الإدارة، وأحمد النجار نائب المدير، وعلى السقا رئيس قسم الشباب.

حاضر فى الندوة الشيخ "شريف الشاذلى" إمام وخطيب بأوقاف قطور، وناقش الدروس المستفادة من السيرة النبوية العطرة، والقيم الأخلاقية التى يدعو إليها الدين الإسلامى من بناء للوطن واحترام وقبول الآخرين.

وقال المحاضر، إن الشعب المصرى هو أسلم شعوب الأرض وأكثرهم تفهما للإسلام على حقيقته ووسطيته التى جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الله عز وجل قدر لمصر رجالا وعلماء أوفياء فى الأزهر الشريف استطاعوا أن يحافظوا على رونق الدين الإسلامى من تسامح ووسطيته لأكثر من ألف عام.



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