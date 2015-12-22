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توفير 40 ألف "لمبة موفرة" للاستخدام فى جميع المصالح الحكومية بالفيوم

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توفير 40 ألف "لمبة موفرة" للاستخدام فى جميع المصالح الحكومية بالفيوم توفير 40 ألف "لمبة موفرة" للاستخدام فى جميع المصالح الحكومية بالفيوم
صرح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بأن المحافظة تسلمت، وجارى تبديل وتغيير 40 ألف لمبه (ليد) الموفرة بجميع المؤسسات والمدارس والمصالح الحكومية، بواقع 30 ألف لمبة "9 وات"، 9 آلاف لمبة "6 وات"، 1000 لمبة "4 وات"، علما بأن الوات يوازى 10 وات فى أنواع اللمبات الأخرى، وذلك ترشيدا للاستخدام، ومساهمة فى تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن الأحمال الكبيرة، وتنفيذا فوريا وسريعا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.
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