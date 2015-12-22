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رئيس مدينة ميت غمر: إنارة المقابر ورصف الطرق المؤدية لها بأقصى سرعة

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رئيس مدينة ميت غمر: إنارة المقابر ورصف الطرق المؤدية لها بأقصى سرعة رئيس مدينة ميت غمر: إنارة المقابر ورصف الطرق المؤدية لها بأقصى سرعة
قال المهندس عبد الرحمن الشهاوى رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أثناء اجتماعه بالشباب: إنى معكم فى أى شىء خاص بخدمات المدينة، وإنه بالنسبة للمقابر سنبدأ بإنارة الأعمدة حتى تكون مناسبة لدخول المواطنين ليلا كون المقابر ليلا تكون مظلمة أثناء الدفن كما سيتم رصف الـ 3 شوارع الرئيسية الخاصة بالمقابر.

وأضاف الشهاوى أن أول دفعة من المادة المخصصة للرصف تصل خلال الأيام القادمة، وتم توجه مجموعة من الشباب برفقة تنفيذيين من رئاسة المدينة إلى المقابر أمس الاثنين للمتابعة والمساعدة بأى شكل لإتمام عملية الإنارة.

وكانت المشكلة فى إنارة المقابر ترجع إلى الأسلاك الخاصة بكل عمود والأسلاك يوجد بها "تنفيس" يؤدى إلى حرق اللمبات وينتج أيضا ماس كهربائى فى كل عمود وهذا خطر جسيم على أرواح المواطنين وسيتم حل تلك المشكلة فى عجالة.

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مصر 365