بالصور.. وفد كنسى يهنّئ محافظ المنيا ومدير الأمن بمناسبة المولد النبوى

قدم وفد من مطرانية بنى مزار والبهنسا، يتقدمهم الأنبا اثناسيوس مطران بنى مزار، التهنئة للواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء رضا طبلية مدير الأمن، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وعبر وفد المطرانية عن خالص أمنياته للبلاد أن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ قياداتها وشعبها، وأن يتحد الشعب جميعا تحت الراية المصرية، كما قدم وفد المطرانية التهنئة للواء رضا طبلية لتعيينه مديرا لأمن المنيا، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الأمن والأمان على جميع ربوع مصر.

وأكد المحافظ، أهمية نشر المحبة والود بين جميع أبناء الدولة، موضحا أن مصر أنعم الله عليها بخيرات كثيرة، وأنها محفوظة بفضل الله ونعمته، كما وعد المحافظ وفد المطرانية بتلبية دعوتهم لزيارة الكنيسة والمطرانية وحضور تكريم الأوائل.



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