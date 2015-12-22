البساطة في "ديكورات" غرف نوم هايدي كلوم

على غرار النجمات، تنقلت عارضة الأزياء الشهيرة Heidi Klum بين منازل عدة، ولعل السبب الأبرز المتصل بالأمر عائد إلى انفصالها عن زوجها المغنّي البريطاني سيل. لكن، يلاحظ أن البساطة هي سمة "ديكورات" كلّ المنازل التي كانت سكنتها كلوم، إذ حرصت على التمسك بالخط الكلاسيكي الذي يظهر بوضوح في جنبات مساحاتها، وخصوصاً في غرف نومها التي تبعد كل البعد عن التكلف والمبالغة في التصميم.

في جولة "سيدتي. نت" على مجموعة من غرف النوم في منازل عدة قطنتها العارضة، يمكن الكشف عن ذوقها البسيط إجمالاً!

في هذا الإطار، من الملاحظ أن الألوان الحارّة تشحن غرفة نومها الرئيسة، في منزلها الواقع في "بل إير" بــ"لوس أنجلوس". الغرفة المذكورة مؤثثة بسرير مزدوج، ومزوّد بأربع أعمدة. وإلى كلّ جانب من جانبي السرير، تبدو منضدة مشغولة من الخشب تحمل شمعداناً.

من جهة ثانية، يطغى اللون الأبيض على غرفة نوم كلوم الرئيسة في منزلها الواقع في "مانهاتن"؛ الغرفة مؤثثة بسرير خشب مزدوج كلاسيكيّ الطراز، ومزوّد بأربع أعمدة. هناك، تتلوّن الستارة والسجادة باللون البنفسجي الدافئ. وتزدان الغرفة بمجسم رمادي متفلّت من ضوابط الأشكال الهندسيّة متمركز قبالة السرير!

وفي السياق عينه، يحلّ اللون الأبيض على قطع الأثاث في غرفة نوم العارضة، في منزلها الواقع في ولاية "كاليفورنيا". الغرفة بسيطة التصميم وهادئة الطلّة، فيما يحظى الحمّام الملحق بها بفسحة هامة، مع الإشارة إلى أن البلاط المزركش يشكّل النقطة اللافتة فيه!

وفي منزلها الواقع في حيّ "بيفرلي هيلز"، حيث عاشت كلوم قبل انفصالها عن زوجها المغنّي البريطاني سيل، تسكن البساطة غرفة النوم الرئيسة، وتتجلّى عبر قطع الأثاث الأساسية، كما تبعث إحساساً بالراحة!

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