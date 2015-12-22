أحمد الجروان: العراق أحد الركائز القوية للبيت العربى

أكد رئيس البرلمان العربى، أحمد الجروان، على أن العراق أحد الركائز القوية للبيت العربى ويجب أن يأخذ دوره فى العمل العربى المشترك كونه أحد مؤسسى جامعة الدول العربية.

جاءت تصريحات الجروان بعد زيارته لجمهورية العراق ولقاءه المسؤولين والقيادات السياسية والدينية والمجتمعية، مشددا على أن التزام العراق بالعمل العربى المشترك سيكون له الاثر الكبير فى عودة العراق لممارسة دوره الفاعل على الساحة العربية والاقليمية ما يعنى النهوض بالعراق ودوره القوى وبالتالى سيكون قوة للأمة العربية جمعاء.

كما أكد الجروان على دعم البرلمان العربى الكامل لعودة العراق إلى الصف العربى ووحدته بكل مكوناته وأطيافه مدينا كل أشكال الإرهاب التى تتعرض لها دولة العراق، وأن البرلمان العربى يقدم كافة أنواع الدعم فى مواجه هذا الإرهاب خاصة فى الجانب الفكرى والثقافى لحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأعرب الجروان عن أن البرلمان العربى حريص على اتمام التسوية التاريخية بين مكونات الشعب العراقى ودعمها فى جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق هذه التسوية التى يتطلع لها كل الشعب العربى مشيرا إلى أن الشعب العراقى يحتاج لإتمام هذه العملية لدعم القيادات السياسية داخليا ومساندة أشقاءه العرب.

وشدد رئيس البرلمان العربى على ضرورة حل مشكلة النازحين وعودتهم إلى ديارهم التى نزحوا منها بسبب الإرهاب الظلامى داعيا الدول العربية والمجتمع الدولى للقيام بدورهم تجاه الشعب العراقى وما يعانيه من ظروف صعبة، والنظر إلى مشكلة الأقليات المسيحية والايزيدية والصابئة المهجرون ودعمهم ليتخذوا الدور الفعال فى بناء العراق مشيدا فى هذا الجانب بالدور الذى يقوم به إقليم كردستان العراق وما يقوم به خدمة لهؤلاء النازحين.

وجدد الجروان دعوته إلى الحفاظ على التراث الإنسانى والاثار التاريخية من عبث العصابات الإرهابية والإجرامية التى لا تتورع من تدمير هذا التراث أو بيعه فى الأسواق الغير شرعية مؤكدا على دعوته للمنظمات العالمية لتفعيل دورها لحماية هذا التراث.

وأكد رئيس البرلمان العربى على سيادة الدولة العراقية وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية والمساس بوحدة أراضيها، ودعا دول الجوار أن تكون العلاقة مبنية على احترام سيادة دولة العراق والمصالح المشتركة.

وقدم رئيس البرلمان العربى فى نهاية زيارته شكره وتقديره لجمهورية العراق قيادة وشعبا على ما لاقاه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة داعيا الله عز وجل أن يمن على العراق بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار.

كان أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى قد التقى- خلال هذه الزيارة وعلى رأس وفد من أعضاء البرلمان العربى التى استمرت لمدة أربعة أيام بناء على دعوة من رئيس البرلمان العراقى- برئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم والدكتور سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى ودولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى، ومسعود البارزانى رئيس إقليم كردستان العراق.

كما التقى بفضيلة الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس الوقف السنى ورئيس الوقف المسيحى رعد الكججى، ومدير عام أوقاف الازيدية الشيخ سيروان آل إسماعيل ورئيس الوقف الشيعى سماحة علاء عبد الصاحب الموسوى.

التقى أيضا سفراء الدول العربية والدكتور جعفر ابراهيم نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، والوزير على السندى وزير التخطيط بالاقليم وزار معسكر بحركة للنازحين والمتحف الوطنى العراقى.

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