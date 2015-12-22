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التحالف الأمريكى يشن 25 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

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التحالف الأمريكى يشن 25 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق التحالف الأمريكى يشن 25 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

>قالت قوة المهام المشتركة فى بيان إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة شن أمس الاثنين 17 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وثمانى ضربات ضد التنظيم المتشدد فى سوريا.

وجاء فى البيان الذى نشر اليوم الثلاثاء أن الضربات التى نفذت قرب خمس مدن عراقية كان من بينها سبع قرب مدينة الموصل فى شمال العراق وانها قصفت ست وحدات تكتيكية و12 موقعا قتاليا.

وأضاف أن ست ضربات قرب الرمادى قصفت وحدتين وأربعة مواقع لتخزين الاسلحة ومبنيين يستخدمهما مقاتلو داعش.

وقال الجيش الأمريكى انه فى سوريا نفذت أربع ضربات قرب مارع مستهدفة أربع وحدات تكتيكية للدولة الاسلامية وعربة. ووقعت الضربات الاخرى قرب معقل داعش فى الرقة والحسكة والحول وقصفت ثلاث وحدات تكتيكية الى جانب أهداف أخرى.

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