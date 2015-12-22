تأجيل طعون المستبعدين من انتخابات نادي القضاة لـ 26يناير

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعون المقامة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبدالهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم ببطلان اللائحة الداخلية للنادى لجلسة 26 يناير للمداولة.

كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قضت برفض الدعوى المقامة من شلش وعبدالهادي والبغدادي لوقف الانتخابات، بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادى لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند فى ذلك الوقت، فى تعديل لائحة النادي، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات، حيث فتحت اللجنة باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلاً من ستة أيام، لوجود إجازة شم النسيم فى وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلاً له، أعقبها طعن مقيمي الدعويين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.

وقالت محكمة الاستئناف فى حيثياتها، إن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقًا للتغييرات التى طرأت على الساحة.

وأكدت الحيثيات أنه بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادى، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات.