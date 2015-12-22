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كونترول ريسكس: تقييم الوضع الأمنى فى مطارات مصر وفق النظم العالمية

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كونترول ريسكس: تقييم الوضع الأمنى فى مطارات مصر وفق النظم العالمية كونترول ريسكس: تقييم الوضع الأمنى فى مطارات مصر وفق النظم العالمية
قال أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذى لشركة "control risks" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "وقع الاختيار على شركتنا لمراجعة العمليات والإجراءات الأمنية المتبعة حاليًا فى عدد من المطارات المصرية الرئيسية، وذلك بعد الخضوع لعملية تنافسية شملت نخبة من أهم الشركات العالمية بمجال الأمن والمخاطر".

وأضاف أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذى لشركة "control risks" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن الشركة ستتولى تقييم الوضع الأمنى فى عدد من المطارات الرئيسية بمصر، لضمان توافقها مع أرقى الممارسات الدولية، وإرساء معايير عالمية لأمن الطيران فى البلاد.

وتابع أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذى لشركة "control risks" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتمحور دورنا حول مراجعة العمليات والإجراءات الأمنية المتبعة حالياً، وقياسها مع الممارسات الدولية ومعايير الحوكمة".

واستكمل: "سنجرى تقييمًا شاملًا وموضوعيًا مع اقتراح التوصيات المناسبة لتعزيز أمن المطارات، ونتطلع قدمًا إلى التعاون مع كافة الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التى تم إرسالها فعليًا إلى ".

- اختيار شركة "كونترول ريسكس" البريطانية لتطوير أمن المطارات المصرية

- مصادر:فوز "كونترول ريسكس" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية

- زعزوع:تعاقدنا مع شركة "كونترول ريسكس" لمراجعة وتقييم الوضع الأمنى بالمطارات

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مصر 365

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