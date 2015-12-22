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خبراء الأرصاد: أمطار على المحافظات غدا.. وتهديد بتعطل الملاحة فى السويس

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خبراء الأرصاد: أمطار على المحافظات غدا.. وتهديد بتعطل الملاحة فى السويس خبراء الأرصاد: أمطار على المحافظات غدا.. وتهديد بتعطل الملاحة فى السويس
يتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر غدا، الأربعاء، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، على أن تكون خفيفة بمناطق من الوجه البحرى، وسيكون الطقس شتوى معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتوقع الخبراء بأن يكون معتدلا تصاحبه رياح شمالية شرقية وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى انخفاضا فى بعض المدن غدا :

القاهرة

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى

الإسكندرية

11 صغرى و19 عظمى، وبمرسى

مطروح

13 للصغرى و19 للكبرى،

بورسعيد

إلى 14 صغرى 19 للعظمى، وفى

دمياط

14 صغرى 19 للعظمى،

والإسماعيلية

12 للصغرى و21 للعظمى، وفى

السويس

12 للصغرى 21 للعظمى،

العريش

الصغرى 6 العظمى 20،

نخل

الصغرى 1 العظمى 17،

طابا

الصغرى 6 العظمى 17،

الطور

الصغرى 11 العظمى 22،

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 23،

الغردقة

الصغرى 14 العظمى 24،

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 23،

رفح

الصغرى 8 العظمى 19،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 10،

سيوة

الصغرى 10 العظمى 18،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 20،

الفيوم

الصغرى 8 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 12 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 9 العظمى 22،

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 20،

أسيوط

الصغرى 6 العظمى 19،

سوهاج

الصغرى 8 العظمى 20، ا

لأقصر

الصغرى 8 العظمى 22،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 22،

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 25،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 22،

الوادى الجديد

الصغرى 10 العظمى 21،

قنا

الصغرى 8 العظمى 22،

نويبع

الصغرى 18 العظمى 22،

السلوم

الصغرى 12 العظمى 17.

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