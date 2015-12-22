وزير الطيران:مدة عمل "كنترول ريسكس" تحدد طبقا لعدد المطارات التى ستعمل بها

أكد حسام كمال، وزير الطيران المدنى، أن المدة التى سيتم التعاقد عليها مع شركة "كونترول ريسكس"، التى ستقوم بمراجعة وتقييم الوضع الأمنى للمطارات المصرية، سوف تحدد طبقا لعدد المطارات التى سوف تعمل بها الشركة، لافتا إلى أن الشركة سوف تبدأ بمطار القاهرة ومطار شرم الشيخ.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بأحد فنادق القاهرة أن التكلفة لم يعلن عنها، قائلا "مش للنشر لأنه موضوع بين الشركة والدولة".

وأشار الوزير إلى أن عمل الشركة فى المطارات المصرية لا يخل بالأمن المصرى وأن عملها لا يتعارض مع الإجراءات الأمنية المتبعة فى جميع مطارات العالم.

- اختيار شركة "كونترول ريسكس" البريطانية لتطوير أمن المطارات المصرية

- مصادر:فوز "كنترول ريسكس" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية

- زعزوع:تعاقدنا مع شركة "كونترول ريسكس" لمراجعة وتقييم الوضع الأمنى بالمطارات