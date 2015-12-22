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أبو بكر الجندى: معدل التضخم 10,1% والبطالة 12,8% فى 2014

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أبو بكر الجندى: معدل التضخم 10,1% والبطالة 12,8% فى 2014 أبو بكر الجندى: معدل التضخم 10,1% والبطالة 12,8% فى 2014
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن تعانى من كارثة كبيرة هى النمو السكانى ويجب أن يدرك نواب البرلمان ذلك.

وأضاف "الجندى" خلال كلمته بورشة العمل التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للنواب الجدد تحت عنوان "كيفية الحصول على البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بالتشريعات"، أن معدل المواليد فى مصر فى 2015 يوزاى مواليد ألمانيا وأنجلترا وإسبانيا مجتمعين، والمعدل الحالى 2,8%، والصين التى كانت معدل المواليد فيها يوازى 15 مرة من معدل المواليد فى مصر، أصبح معدل مواليدها حاليا 3% فقط.

وتابع "الجندى" قائلا: "النمو السكانى المتزايد مشكلة كبيرة جدا، البعض يقول إن التزايد السكانى جيد، هذا صحيح فالمورد البشرى هو أهم مورد ولكن يجب أن يكون مقابله نمو اقتصادى، إننا فى مصر نعانى من فيروس اسمه النمو السكانى المتزايد، ولكى نحافظ على النمو السكانى لازم النمو الاقتصادى يكون 3 أضعاف النمو السكانى، والناس الأكثر فقرا هم الأكثر إنجابا، وكلما زاد الفقر زاد معدل الإنجاب.

وأضاف "الجندى" أن معدل البطالة عندنا فى مصر 12,8% من قوة العمل "18 إلى 64 سنة" وليس من قوة السكان، وقال إن معدل التضخم السنوى هو أهم منتج لأى جهاز احصائى، ونعلنه فى يوم 10 من كل شهر، ومعدلات التضخم السنوى فى 2014 هى 10,1%، وبحث التضخم يتابع 1000 سلعة.

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مصر 365

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