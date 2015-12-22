حجز 31 حالة اشتباه بأنفلونزا الطيور بمستشفى الحميات فى بورسعيد

قال مصدر طبى بمديرية الصحة ببورسعيد، إن 31 شخصا يخضعون للعلاج بمستشفى الحميات للاشتباه فى إصابتهم بمرض أنفلونزا الطيور.

وأضاف المصدر، أن الحالات المشتبه فى إصابتها جميعها من قرى منطقة سهل الطينة، وننتظر نتيجة التحاليل لإثبات بيان المرض أنفلونزا الطيور أم حالات برد شديدة.

وكان الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، طلب من المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى فى حالة الشعور بأعراض مرضية تتشابه مع مرض الأنفلونزا الموسمية.

ورفعت مستشفيات بورسعيد حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال الحالات، قبل تحليل العينات بمعامل وزارة الصحة المركزية بالقاهرة.