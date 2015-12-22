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مختار يتحدث عن خلافه مع الخطيب وحسن حمدي وسر تفوقه على الزمالك

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مختار يتحدث عن خلافه مع الخطيب وحسن حمدي وسر تفوقه على الزمالك مختار يتحدث عن خلافه مع الخطيب وحسن حمدي وسر تفوقه على الزمالك

أكد مختار مختار أن عدم ترشيحه لتدريب الأهلي، لا يعني أن علاقته كانت متوترة برئيس النادي السابق حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب.

وقال مختار خلال استضافته ببرنامج ملعب 9090: "علاقتي بالكابتن حسن جيدة للغاية رغم أنني لا أقابله كثيرًا، ونفس الأمر بالنسبة للخطيب، علاقتي به رائعة ومستمرة".

وأضاف "لقد تناولت وجبة العشاء مع الخطيب الأسبوع الماضي، بصحبة كل من حمدي جمعة وإكرامي ولاعبين آخرين من جيل الثمانينات".

وتابع "إذا غضبت لعدم ترشيحي للأهلي عند تولي حسام البدري المسئولية، سيعني أنني غير سوي، فالعمل شيء، والصداقة شيء آخر".

كما تطرق مختار مختار لنتائجه المميزة أمام الزمالك، مؤكدًا أنها ترجع لاجتهاده والعمل بجدية، متمًا: "في النهاية هذه كرة القدم، هذا توفيق من الله".

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