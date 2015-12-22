مؤتمر مرتضى - اتحاد الكرة لا يعامل الكل بالمثل.. لماذا نقل مباراة الأهلي ورفض طلبنا؟

انتقد مرتضى منصور لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري واتهمها بعدم الحيادية بعد طلب نقل مباريات الزمالك من استاد الدفاع الجوي.

وتعجب مرتضى رفض اللجنة نقل مباراة طلائع الجيش إلى بتروسبورت في حين موافقتها على نقل مباريات الأهلي إلى برج العرب.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "الزمالك سيواجه غزل المحلة غدا".

ثم استدرك "وأحذر عامر حسين (رئيس اللجنة) بشأن تكافؤ الفرص لأننا طلبنا نقل مباراتنا مع طلائع الجيش من الدفاع الجوي الذي شهد موت مشجعي النادي غير التابعين للأولتراس".

وأضاف "طلبنا نقل المباراة 100 متر لكنهم رفضوا ونقلوا مباريات الأهلي 250 كيلو متر".

وواصل متما "أدعو لجنة الأندية لاجتماع طارئ يوم الجمعة لمناقشة تصرفات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات".

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