مؤتمر مرتضى - رئيس الزمالك يهدد مدحت شلبي بسبب الأولتراس

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بسبب مطالبة الأخير بالتحاور مع روابط الأولتراس.

وعقد مرتضى مؤتمر صحفيا اليوم الثلاثاء في مقر نادي الزمالك، وتطرق للحديث عن أزمة مباراة الأهلي وسموحة التي تعطل انطلاقها بسبب تجمع رابطة أولتراس أهلاوي أمام مقر إقامة الفريق.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي: "هذا مقرف، هيبة الدولة ضاعت في هذا اليوم بسبب الأولتراس".

وتابع "وأقول لمدحت شلبي لماذا تريد أن تتحاور مع الأولتراس؟ لا نعمل في كباريه".

وواصل متما "ستجلس في البيت بسبب الأولتراس".

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