مختار: خطورة أيوب مع الحرس؟ بطل السويد يعلم كل كواليس الأهلي

لا يتفق مختار مختار مع أن تولي أحمد أيوب مسئولية حرس الحدود سيكون ميزة للفريق العسكري قبل مباراته مع الأهلي في الدوري.

وتولى أحمد أيوب تدريب حرس الحدود أوائل الشهر الجاري، بعد أسابيع قليلة من رحيله عن الجهاز الفني للأهلي بقيادة جوزيه بيسيرو.

وقال مختار في تصريحات إذاعية: "على الورق مواجهة حرس الحدود مباراة خفيفة للأهلي لأن منافسه بعيد عن مستواه هذا الموسم".

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واستدرك "ولكن كل المباريات أصبحت صعبة على الأهلي في الفترة الأخيرة لأننا أصبحنا لا نعرف حالة الفريق ومدى استعداده أو خطته وهذه مشكلة كبيرة للجماهير".

وأضاف "لا أرى أن تولي أيوب تدريب الحرس ميزة لفريقه، لأن بطل السويد أو بوركينا فاسو يعلم كل كبيرة وصغيرة عن كواليس الأهلي".

وبرر مختار: "الأندية الكبيرة كتاب مفتوح دائما لكل المنافسين ولا يعني أنك كنت مدربا سابقا للأهلي أو الزمالك أن تفوز عليه بهذه السهولة".