مرتضى: لا يمكن أن يكون ميدو معاونا لباكيتا

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاتفاق مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المستقيل من الإسماعيلي ليكون مدربا عاما في الجهاز الفني للبرازيلي ماركوس باكيتا.

وتقدم ميدو باستقالته من تدريب الإسماعيلي. ( اقرأ التفاصيل )

وبرر ميدو موقفه بأنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مرتضى للصحفيين: "الحديث عن اتفاقي مع ميدو بشأن انضمامه للجهاز الفني كمدرب عام ليس صحيحا".

وتابع "لا يمكن أن يصبح ميدو مدربا عاما بعدما كان مديرا فنيا".

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