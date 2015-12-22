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الأهلي يؤكد: إما استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. اختيار الملعب حق أصيل للنادي

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الأهلي يؤكد: إما استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. اختيار الملعب حق أصيل للنادي الأهلي يؤكد: إما استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. اختيار الملعب حق أصيل للنادي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مجددا على على استمرار مطالبة الأهلي باقامه مبارياته على القاهرة أو الدفاع الجوي خلال الفترة القادمة.

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الجولة التاسعة اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بعدما انتقلت المباراة من بتروسبورت لبرج العرب للدفاع الجوي وتم تأجيلها 24 ساعة (طالع التفاصيل)

وأشار عبد الحفيظ " إختيار الملعب حق أصيل للنادي الذي يختار الأنسب له بما يخدم أهدافه"

وطالب عبد الحفيظ بضرورة مراعاة أن الفريق يحتاج الى حسم ملف الملعب المناسب له قبل إنطلاق مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكاف قد طالب كل نادي بتحديد ملعب أساسي وآخر إحتياطي يتم الإلتزام به قبل نهاية الشهر الجاري.

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