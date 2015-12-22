تأجيل إعادة محاكمة أحد متهمي مذبحة كرداسة لـ 20يناير للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم السيد محمد عبد الحي البديوي 55 عامًا، محام، إلى جلسة 20 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وذلك في قضية مجزرة مركز كرداسة التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة والتي صدر فيها حكم غيابي ضده بالإعدام شنقاً.

كانت المحكمة قضت بإعدام 22 متهمًا شنقاً وتضم القضية 23 متهمًا من بينهم 15 محبوسًا و8 هاربين متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو لعام 2013.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وقتل هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف، من قوات مركز شرطة كرداسة عمدًا والشروع في قتل آخرين واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.