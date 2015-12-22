أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل إعادة محاكمة أحد متهمي مذبحة كرداسة لـ 20يناير للمرافعة

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة أحد متهمي مذبحة كرداسة لـ 20يناير للمرافعة تأجيل إعادة محاكمة أحد متهمي مذبحة كرداسة لـ 20يناير للمرافعة

ارشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم السيد محمد عبد الحي البديوي 55 عامًا، محام، إلى جلسة 20 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وذلك في قضية مجزرة مركز كرداسة التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة والتي صدر فيها حكم غيابي ضده بالإعدام شنقاً.

كانت المحكمة قضت بإعدام 22 متهمًا شنقاً وتضم القضية 23 متهمًا من بينهم 15 محبوسًا و8 هاربين متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو لعام 2013.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وقتل هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف، من قوات مركز شرطة كرداسة عمدًا والشروع في قتل آخرين واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا