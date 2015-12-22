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توقيف لبنانى لانتمائه إلى تنظيم داعش

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توقيف لبنانى لانتمائه إلى تنظيم داعش توقيف لبنانى لانتمائه إلى تنظيم داعش
أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى مواطناً لبنانياً لانتمائه إلى تنظيم "داعش، وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اليوم الثلاثاء إنه " فى إطار متابعة ورصد نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء على إشارة من النيابة العامة المختصة لبنانيا لانتمائه الى تنظيم داعش الارهابى".

وتابع البيان أنه بالتحقيق مع الموقوف اعترف "بارتباطه بالتنظيم المذكور ومبايعته لأميره الشرعى فى عكار اللبنانى الموقوف ، ونشاطه فى مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات والاحزمة الناسفة وتأمين الاسلحة إضافة الى قيامه بتجنيد اشخاص لصالح التنظيم المذكور وتأليفه مع آخرين مجموعة مهمتها تنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز عسكرية وأمنية، وأضاف البيان أن الموقوف أحيل الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيق معه .

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