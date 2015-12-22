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ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 لفافات بانجو فى كمين بالمنوفية

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ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 لفافات بانجو فى كمين بالمنوفية ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 لفافات بانجو فى كمين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 لفافات بانجو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من تمكن الملازم أول على عبد الرسول على الضابط بإدارة تأمين الطرق المعين خدمة تأمين القطاع الرابع بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، من ضبط كل من "وليد . ا" -22 - عاما ومقيم دائرة مركز قويسنا و"جمال . م ."40 عاما ومقيم دائرة مركز شبين الكوم وبحوزتهم 4 لفافات من نبات البانجو المخدر، وذلك أثناء استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات وبدون رخصة قيادة.

وبمواجهة المذكورين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد التعاطى، وتم التحفظ على المضبوطات والدراجة النارية، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 29641 جنح مركز قويسنا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365