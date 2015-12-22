أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية بسيوة

Google+ Print
العثور على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية بسيوة العثور على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية بسيوة
عثرت قوات حرس الحدود بسيوة، على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية عند الكيلو 250 وتم نقلها إلى مستشفى سيوة المركزى.

وكان قسم شرطة سيوه تلقى من مستشفي سيوة المركزى، إفاده بوصول جثة صلاح قاسم عبد القادر- 25 سنة، طالب، مقيم الضبعة - بالانتقال والفحص تبين وصول الجثة في حالة تعفن وتحلل تام وتبين أن الوفاة حدثت داخل المنطقة الصحراوية والكثبان الرملية بالكيلو 250.
> بسؤال والد المتوفى، أكد خروج نجله منذ حوالى 15 يوما للعمل ومساء اليوم ورد إليه اتصال تليفوني، بوفاة نجله، وأضاف أنه لا يشتبه في وفاة نجله جنائيا ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه
>تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي سيوه المركزي تحت تصرف النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365