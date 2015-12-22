العثور على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية بسيوة

عثرت قوات حرس الحدود بسيوة، على جثة طالب متحللة بمنطقة الكثبان الرملية عند الكيلو 250 وتم نقلها إلى مستشفى سيوة المركزى.

وكان قسم شرطة سيوه تلقى من مستشفي سيوة المركزى، إفاده بوصول جثة صلاح قاسم عبد القادر- 25 سنة، طالب، مقيم الضبعة - بالانتقال والفحص تبين وصول الجثة في حالة تعفن وتحلل تام وتبين أن الوفاة حدثت داخل المنطقة الصحراوية والكثبان الرملية بالكيلو 250.

> بسؤال والد المتوفى، أكد خروج نجله منذ حوالى 15 يوما للعمل ومساء اليوم ورد إليه اتصال تليفوني، بوفاة نجله، وأضاف أنه لا يشتبه في وفاة نجله جنائيا ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه

>تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي سيوه المركزي تحت تصرف النيابة.