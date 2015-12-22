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الإمارات تحبط محاولة باخرة إيرانية تهريب أشخاص ومخدرات عبر ميناء الشارقة

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الإمارات تحبط محاولة باخرة إيرانية تهريب أشخاص ومخدرات عبر ميناء الشارقة الإمارات تحبط محاولة باخرة إيرانية تهريب أشخاص ومخدرات عبر ميناء الشارقة

تمكنت سلطات الإمارات من ضبط باخرة إيرانية، حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وشخصين يحملان الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحرى بإمارة الشارقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية سعيد السويدى قوله "إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، استطاعت ضبط 11 كيلو جراما ونصف من مخدر الحشيش و142 ألفا و725 قرصا مخدرا كانت فى مخابئ سرية، بالإضافة إلى ضبط 10 أشخاص على متن الباخرة من بينهم شخصان كانا مختبئين فى خزان توازن الباخرة لتهريبهما إلى الدولة وكانا فى حالة إعياء لتعرضهما للاختناق جراء نقص الأوكسجين وارتفاع درجة الحرارة.
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