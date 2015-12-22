مقتل 13 حوثيا وأسر آخرين على يد المقاومة الشعبية بالضالع جنوب اليمن

لقى 13 عنصرا من ميليشيات الحوثى وعصابات المخلوع صالح مصرعهم، وأسر عدد آخر منهم، خلال تصدى المقاومة الشعبية لهجوم شنته الميليشيات فى محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية- حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية الثلاثاء، أن الميليشيات المتمردة شنت هجوما فى منطقة مريس بمحافظة الضالع تسبب فى تدمير العديد من المنازل وتشريد السكان من قراهم.

وفى محافظة تعز، أشارت المصادر إلى أن منطقة شرق جبل صبر جنوب المدينة تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمركزة فى معسكر الدفاع الجوى فى ضاحية "الحوبان"، فى حين شنت طائرات التحالف العربى غارتين على مواقع للميليشيات فى منطقة "حيفان" جنوب المحافظة بعد خرق الأخيرة للهدنة، وأيضا ردا على مهاجمة قرى المواطنين فى المنطقة.

أما بالنسبة لمحافظة الحجة شمال غرب اليمن، قالت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا فى صفوف الميليشيات خلال هذه المواجهات التى استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة، وتمكنت فيها القوات المشتركة من السيطرة على "شعب الحمراية" القريب من جبل أبو النار شرق مديرية حرض.

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