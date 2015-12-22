أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 13 حوثيا وأسر آخرين على يد المقاومة الشعبية بالضالع جنوب اليمن

Google+ Print
مقتل 13 حوثيا وأسر آخرين على يد المقاومة الشعبية بالضالع جنوب اليمن مقتل 13 حوثيا وأسر آخرين على يد المقاومة الشعبية بالضالع جنوب اليمن

لقى 13 عنصرا من ميليشيات الحوثى وعصابات المخلوع صالح مصرعهم، وأسر عدد آخر منهم، خلال تصدى المقاومة الشعبية لهجوم شنته الميليشيات فى محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية- حسبما نقلت قناة (العربية) الثلاثاء، أن الميليشيات المتمردة شنت هجوما فى منطقة مريس بمحافظة الضالع تسبب فى تدمير العديد من المنازل وتشريد السكان من قراهم.

وفى محافظة تعز، أشارت المصادر إلى أن منطقة شرق جبل صبر جنوب المدينة تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمركزة فى معسكر الدفاع الجوى فى ضاحية "الحوبان"، فى حين شنت طائرات التحالف العربى غارتين على مواقع للميليشيات فى منطقة "حيفان" جنوب المحافظة بعد خرق الأخيرة للهدنة، وأيضا ردا على مهاجمة قرى المواطنين فى المنطقة.

أما بالنسبة لمحافظة الحجة شمال غرب اليمن، قالت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا فى صفوف الميليشيات خلال هذه المواجهات التى استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة، وتمكنت فيها القوات المشتركة من السيطرة على "شعب الحمراية" القريب من جبل أبو النار شرق مديرية حرض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017