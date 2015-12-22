وزيرا السياحة والطيران: اختيار شركة بريطانية لمراجعة الإجراءات الأمنية بالمطارات

أعلن وزيرا السياحة الدكتور هشام زعزوع والطيران المدني الطيار حسام كمال اختيار الشركة البريطانية للخدمات الأمنية “كونترول ريسك” للقيام بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية.

وقال وزير السياحة – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم – إن الشركة البريطانية ستقوم بعمل مراجعة كفاءة المطارات وأمن المطارات وستقوم بتنفيذه فورا في مطارات القاهرة وشرم الشيخ ويتم تطبيق المعايير العالمية فى المطارات وتقوم بتدريب العاملين فى المطارات حسب المعايير الدولية.

وأضاف أن كل التقارير التي سيتم إصدارها من الشركة البريطانية سيتم رفعها للحكومة المصرية على الفور وسيتم هذا مع تطوير الشواطئ والمنتجعات السياحية المصرية بما يساعد على جذب المزيد من السياح ومنحهم الفرصة للاستمتاع بما تملكه مصر من ثروات سياحية.

وقال وزير السياحة إن المصريين فخورين بثقافتهم وطاقتهم الإبداعية وهو ما يدفع العالم كله إلى استكشاف الثروات المصرية وهو ما يجعلنا حريصين على تطوير وتنمية الثروات المصرية والخدمات المقدمة للسياح.

وأضاف أن المطارات المصرية تعمل على تحقيق هذه الأهداف التي نطمح فيها سياحيا ولذا يحب أن يتم إرساء المعايير العالمية المستوى للمطارات المصرية، مشيرا إلى أن أمن الرحلات وأمن المواطنين المصريين مكانة متميزة لدى القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هناك العديد من أسس التعاون التى يتم تنفيذها من مع الدول المتقدمة فى تلك المناحي مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وبدوره قال وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال إن قطاع طيران جزء أساسى من قطاع السياحة وهو ما يؤكد أهمية الخطوات التي نتخذها من أجل تطوير الإجراءات الأمنية في المطارات ولهذا السبب سعدنا بعد إجراء المراجعة من قبل ممثلين من المؤسسات الدولية للطيران والتي أكدت على أن المطارات المصرية تتبع الأسس الدولية.

وأضاف أن قطاع الطيران يساهم ب 2ر1 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي المصري، مشيرا إلى أن أمن المطارات يحتل أهمية خاصة من أجل تطوير المعايير المتبعة والوصول الى المعايير الدولية والتعلم من الشركة المزيد من المعايير الدولية لتقديم أفضل المعايير فى مطاراتنا.

وقال رئيس شركة كونترول ريسكس للخدمات الأمنية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندريا كونتل سميث إن شركته هي شركة استشارات لتطبيق لمعايير الدولية وهى تعمل فى ٣٦ دولة داخل خمس قارات ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال.

وأضاف أن الشركة تقدم النصح الموضوعي لتطوير المناحي الأمنية وتم العمل فى مطارات بريطانيا وأستراليا وعدد من الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن الشركة تم اختيارها من أجل التأكد من أن المطارات المختارة تتفق والمعايير الدولية المتبعة فى كل مطارات العالم، مؤكدا أن دور الشركة مراجعة الإجراءات الأمنية الحالية ومقارنتها بالعالمية ومنح التوصيات لتطبيق أعلى معايير العالمية فى المطارات العالمية.

وأكد أن التعاون مع الوزارات والجهات المعنية يساعدنا على القيام بدورنا المنشود وتحقيق الأهداف الت نتطلع إليها.

ا ش ا