ضبط بائع دواجن حول منزله ورشة لتصنيع السلاح بأوسيم

كان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم هشام بهجت، رئيس مباحث أوسيم، يفيد ضبد "محمد.ص" 32 سنة بائع دواجن، مقيم دائرة المركز السابق اتهامه فى قضية (تبديد) بالاتجار فى الأسلحة النارية محلية الصنع وإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – 13 ماسورة فرد خرطوش – 30 أجناب حديدية لماسورة فرد خرطوش – 135 بونطة "لحام – شنيور – 20 منشار حديد + مبرد – 6 ماكينات لحام + أسطوانة لحام – 13 مفك – بنسة – أجنة – جاكوش – مفتاح صليبة – مفتاح شنيور – 23 مقبضا خشبيا – ياى تتك – منجلة --هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بمسكنه وحيازته للأسلحة بقصد الاتجار والأدوات لتصنيعها والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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