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بدء نظر محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى"

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بدء نظر محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى" بدء نظر محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج.

فى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة تقريرا بالتحقيقات التكميلية يفيد أن المتهم رقم 16 الوارد اسمه فى القضية ويدعى سيد على محمود هو نفس الشخص الذى أكدته تحريات الأمن الوطنى بعد تصحيح اسمه ويدعى سيد على أبو المعاطى والشهير بـ"سيد مشاغب".

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة .

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